12 asker şehit olmuştu! CHP lideri Özel: "Soruşturulması için orada olacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamasından satır başları:

KARTALKAYA'DAKİ OTEL FACİASIYLA İLGİLİ YARGILAMA

6 ay önce klasik denetim yöntemleri işlevsiz kalıyor, bu konuyu Meclis araştırsın diye bir önerge verdim. Soma'da daha müfettişe söylemeden maden şirketlerinin haberi oluyormuş. Madende bir alet çalışacaksa elektrikli olmalı ve şarj ediliyor olmalı. Bunlar benzinli araçları kazıların içine gömüyorlarmış. Havalandırma yetmez demişler, para hırsından yapmamışlar. Burada da sezon geçsin bakarız demişler. Bugün ilk sanık genel müdürdü, ben diğer otelin müdürüyüm diye konuştu. Bir avukat dedi ki 'Senin otelinde var mı?' o da 'Yok' dedi. Tamam belki buradan tamamen sorumlu değil ama aynı eksikleri orada da yapmışlar.

12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

2 sene önce bir Mehmetçiğimiz şehit olmuş. Onu bulmak önemli ama içeride ölçüm yok, dışarıda kimse yok. Devlete emanet 19 civciv ölse hesabını sorarsın. Koskoca devletsin. Ama 12 aslan parçası öldü. Nasıl böyle boşu boşuna bir hata yapıldı? Biz Meclis zemininde bu işin soruşturulması için orada olacağız. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra.

HAKKINDA FEZLEKE VE DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMA İHTİMALİ

Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. Seçimden sonra birinci partisi olduk. Gittim ziyarete bulundum. Türkiye Belediyeler Birliğini beraber yönetelim dedik, onlar hiç yapmadılar. Ama bu normalleşme CHP'ye yarar dediler.

CHP terör bitsin ister. Terör örgütünün başı ile devlet görüşüyor. Bizi suçluyorlar ki DEM ile görüştünüz. Meselenin özü şu, seçim kazandığım yerde kazanırım, kazanamayacağım yerde kente karşı suç işlemeyecek olan kişiyi desteklerim. Benim adayım Ahmet Özer. Kendisi de Kürt. Kürt siyasi hareketinden isimler bulmuşum koymuşum. Bunları suç saymış. Orada bir şey yok ama bu tarafta belediye meclisine bir Kürt girdi diye suç. Bizimkiler içeride yatacak, öbür tarafta süreç işleyecek.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ANKARA'YA GELİYOR

CHP'li belediye başkanlarıyla yarın toplanacağız. MYK toplantısı ile yol haritamızı çizeceğiz.

"İMAMOĞLU'NA SIRTINI DÖNEN, MİLLETE SIRTINI DÖNER"

Bana diyor ki, 'sokaklardan çekil, genel merkezine dön'. Bir yandan tehdit var. Ekrem'i bırak dediği adamın arkasında 15,5 milyon oy var. İki elinde bastonlu teyzeye borçluyum. Bana 'Ekrem'i bırak' diyor. Türkiye'nin bütün sokaklarında görülmedik kalabalık vardı. Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner. Artık ne Özgür'ün ne de partinin adayıdır. O milletin adayı.

Düşmüş yüzde 29'lara. Bizim partimizi karıştırmaya çalışıyor. Kendince siyaset mühendisliği. Her şeyin bir sonu var işte. Ben seçildim ben yaparım, diyordu. E şimdi de ben kazandım.

"YSK'NIN KARARI KESİNDİR"

Türkiye'de seçim hukuku itiraz hukukudur. YSK'nın kararı kesindir. Başka yere gidemez. Bundan sonra 'tam kanunsuz' derseniz her seçim tartışmalı hale gelir. Asliye hukukun YSK'nın temyiz mahkemesi olarak görev yapması mümkün değil. O davayı uzatmaya bakıyorlar. Bir sonuç olmaz.