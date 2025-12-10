HABER

12 ilçeyi tehdit ediyor: Harita kırmızıya boyandı! AFAD 684 tanesini kayıt altına aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışması kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray'da 684 obruk kayıt altına alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışması kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray'da 684 obruk kayıt altına alındı.

Konya Ovası'nda, iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla oluşan obrukların sayısı her geçen yıl artıyor.

AFAD'ın Konya Kapalı Havzası'nda geçen yıllarda yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışmalarına göre, Konya'da 655 obruk bulunuyor.

Obruk oluşum mekanizmasına göre ise Konya'daki bu obrukların 331'i örtü çökmesi, 273'ü örtü oturması, 51'i de ana kayaç çökmesi şeklinde gerçekleşti.

KONYA'NIN 12 İLÇESİNDE OBRUK GÖRÜLDÜ

Kentteki obrukların 534'ü Karapınar'da kayda geçerken, diğerleri de Cihanbeyli, Çumra, Karatay, Akören, Selçuklu, Çeltik, Sarayönü, Kadınhanı, Altınekin, Ilgın ve Ereğli'de tespit edildi.

Obruk Duyarlılık Haritası oluşturulması için bu yıl başlatılan ikinci faz çalışması kapsamında da Karaman'da 20, Aksaray'da da 9 obruk olduğu belirlendi. Çalışma kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray'da toplam 684 obruk tespit edildi.

KONYA OBRUK DUYARLILIK HARİTASI GÜNCELLENİYOR

AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AFAD Başkanlığının, risk azaltma yaklaşımı kapsamında Türkiye genelinde bölgesel afet duyarlılık haritaları oluşturduğunu söyledi.

Van'da çığ, Rize'de heyelan duyarlılık haritalarının çıkarıldığını belirten Körpeş, Konya'da da en önemli risklerden birinin obruk oluşumları olduğunu dile getirdi.

Körpeş, Konya Kapalı Havzası'nda yürütülen çalışmanın 2020-2023 yıllarında tamamlanan ilk fazıyla Obruk Duyarlılık Haritası elde edildiğine dikkati çekerek, "Afet odaklı yürütülen çalışmalarda, zarar oluşturma potansiyeli taşıyan obruklar kayıt altına alındı." dedi.

"YERLEŞİM BİRİMLERİNİ TEHDİT EDEN BİR OBRUĞA RASTLANILMADI"

Bu yıl başlatılan ikinci fazda çalışma alanının genişletildiğini anlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde bir yazılımımız var. Şu anda gidilen obruklarda tablet başında, koordinat almak suretiyle direkt merkezden de takip edilen bir sistem. Personelimiz bölgeye gidip, obrukların başında bu faaliyetleri yapıyor. Bugüne kadar toplamda Konya, Aksaray ve Karaman dahil olmak üzere 684 obruk tespit ettik. Tamamı kırsal tarla gibi alanlarda. Yerleşim birimlerini tehdit eden bir obruğa rastlanılmadı. Hamdolsun bugüne kadar obrukla ilgili de herhangi bir tehlike yaşamadık. Hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sahada yürütüyoruz. Konya'da 655, Karaman'da 20, Aksaray'da da 9 obruk tespit ettik."

OBRUKLAR, ÇAP VE DERİNLİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRILIYOR

Dünyada kabul edilen 8 farklı obruk sınıfı bulunduğunu hatırlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Bu sınıfların içinde özellikle örtü çökmesi olarak nitelendirebileceğimiz obruk sınıfı biraz daha geniş çerçeveli ve derin çökmelere neden olduğu için odak noktamız bunlar. Karapınar bölgemizin bir bölümünde örtü çökmesi obruklarla karşılaşıyoruz. Sarkma obruğu dediğimiz obruklara da yine bölgede karşılaşmakla birlikte diğer sınıflandırmalarla ilgili çalışmaları akademik çevreler yapıyor. Yaptığımız çalışmalarda daha çok derinlik, çap gibi kriterler akademik çalışmalardan biraz daha farklı."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

