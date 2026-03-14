Orta Doğu'daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un'dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı!

28 Şubat'ta Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 15. güne girildi. Savaşın giderek bilançosu ağırlaşırken, dünyanın öbür ucundan gelen bir haber gündem oldu. Savaşın ilk gününden beri savaşa girme tehditleri savuran Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru 10 balistik füze fırlattı. Güney Kore'nin duyurduğu olaydan sonra Japonya teyakkuza geçti. Gözler bölgedeki gelişmelerde!

Orta Doğu'daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un'dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı!

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta günler geçtikçe kayıplar artmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde bölgeye sıçrayan saldırıların akıbeti merak edilirken dünyanın öbür ucundaki Kuzey Kore, savaşa girme yönünde sürekli demeçler veriyordu. Bu sabah itibarıyla gelen bilgilere göre Kuzey Kore, 10 balistik füze fırlattı.

Orta Doğu daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı! 1

'TEYAKKUZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Asya-Pasifik bölgesindeki hareketlilik de sürüyor.

Orta Doğu daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı! 2

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin Sunan bölgesinden yerel saatle 13.20 sıralarında ateşlendiği aktarılarak, "Ordumuz, balistik füze denemesine ilişkin bilgileri ABD ve Japonya ile paylaşırken, teyakkuzda olmayı sürdürecektir" denildi.

Orta Doğu daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı! 3

JAPONYA AYAĞA KALKTI: 'HAZIR OLUN!'

Kuzey Kore'nin son denemesini doğrulayan Japonya hükümeti, ilk belirlemelere göre fırlatılan füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, "Şu anda uçaklarımızdan veya gemilerimizden herhangi birinin hasar gördüğüne dair bir bilgi almadık" açıklamasında bulundu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise hükümete, kamuoyuna doğru bilgi sağlama, uçak ve gemilerin güvenliğini teyit etme ve öngörülemeyen durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

Orta Doğu daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı! 4

'GÖZDAĞI' MAHİYETİNDE OKUNUYOR

Kuzey Kore'nin bu yılki 3'üncü balistik füze testi olan denemenin, ABD ve Güney Kore'nin Pazartesi günü bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı (Freedom Shield) tatbikatının ardından gelmesi, Pyongyang'dan Washington-Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.

Orta Doğu daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı! 5

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına sert tepki göstererek, "Devletimizin egemenlik alanına yakın bölgelerde yapılan güç gösterileri, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlara yol açabilir.

Orta Doğu daki savaşa girmek için can atıyordu! Kim Jong-Un dan çarpıcı hamle: 10 balistik füze fırlattı! 6

Düşmanların sabrımızı, irademizi ve gücümüzü sınamaya kalkmaması tavsiye edilir" uyarısında bulunmuştu. Kim, düşmanlarını "savaş caydırıcılıklarının ne kadar ölümcül olduğuna" ikna edeceklerini ifade etmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

