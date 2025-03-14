12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kapı komşusu başını yaktı; ünlü iş insanı Abdullah Taşkın ve eşi kabusu yaşadı... "Paranı almak için Sarallarla görüşmen gerek"

İstanbul'da suç örgütü Sarallar ünlü iş insanı, ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksun Taşkın'a kabusu yaşattı.

12 KİŞİYLE DARBEDİP MİLYONLARCA LİRASINA ÇÖKTÜLER

Sarallar, Abdullah Taşkın’ı 12 kişiyle darbederken çiftin milyonlarca lirasına çöktü. Olayla ilgili 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın da bulunuyor. Üç isim, iş insanı dolandıran Sarallar üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçmasına yardım etmişti.

KOMŞUSUNUN KAPISINI ÇALDI, DEHŞETİN ORTASINDA KALDI

Sabah’tan Ümir Erkan Demircan'ın haberine göre, Taşkın ailesinin komşuları Hüsnü Kerem S.’ye döviz almak istediklerini söyledi. Hüsnü Kerem S., Taşkın ailesini Sarallar üyesi Turan Yıldırım’la tanıştırdı.

1 MİLYON DOLAR DÖVİZ GELMEDİ: "PARANI ALMAK İÇİN SARALLARLA GÖRÜŞMEN GEREK"

İş insanı Abdullah Taşkın, 1 milyon dolar döviz satın almak için parayı Yıldırım'ın hesabına aktardı. Ancak döviz bir türlü hesaplarına geçmedi. Parayı istediklerinde ise Yıldırım, "Parayı Alaattin Saral'a verdik. Paranı almak için Sarallarla görüşmen gerek" dedi.



Burak Yakın



ARAÇLARI VE ARSALARI DEVRETTİLER

Abdullah Taşkın'ın davet edildiği restoranda 12 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi. Daha sonra da Beylikdüzü'nde bir ofise çağrılan Taşkın, lüks otomobili, Silivri Fener'de bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu'da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti. Abdullah Taşkın'ın eşi Reyhan Göksun Taşkın da babasından kalan lüks aracını devretti.



Fikret Aydoğdu



TUTUKLANANLAR ARASINDA TANINAN İSİMLER DE VAR

Taşkın çifti suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. Düzenlenen operasyonda 19 kişi tutuklandı.



Kenan Koçak



'Sarallar' suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak’ın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında iddianame düzenlendi.