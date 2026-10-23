12’nci Malatya Kitap Fuarı Açılış Töreninde konuşan Başkan Er: "Kitapla büyüyen, okuyan ve üreten bir Malatya hedefimiz var”

Mişmiş Park Fuar Alanı’nda yaklaşık 9 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle buluşturuyor. 300’e yakın yayınevi ve 300’ün üzerinde yazarın katıldığı fuar, 10 gün boyunca 350 imza etkinliğinin yanı sıra 75 konferans, söyleşi ve panele ev sahipliği yapacak. Bu yılın onur konuğu ise yazar ve kültür tarihçisi Beşir Ayvazoğlu oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere kitap sevgisi kazandırmak, okuma alışkanlıklarını desteklemek amacıyla fuar süresince çeşitli çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda 100 bin öğrencinin belediyenin imkânlarıyla fuar alanına ulaştırılması ve 20 bin öğrenciye kitap alışveriş çeki verilmesi planlanıyor. Fuar, her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ayrıca ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Mişmiş Park Fuar Alanı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kitap fuarının şehrin kültürel ve edebî hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, Malatya’nın yeniden yapılanma sürecinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte kapsamlı bir yeniden inşa sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, bakanlıkların, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve vatandaşların dayanışmasıyla Malatya’nın yeniden ayağa kalktığını söyledi. Deprem sonrasında kentte 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Başkan Er, şehir planlamasının da geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alındığını kaydetti. Er, “Malatya, bir şehrin küllerinden yeniden ayağa kalkışını görmek isteyenler için en güzel örnektir. Biz yalnızca depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa ettik” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM VE SANAYİDE DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Malatya’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla önemli projelerin sürdüğünü belirten Başkan Er, raylı sistem projesinin onaylandığını ve uygulama sürecine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Şehir merkezindeki sanayi alanlarının daha planlı ve modern bir yapıya kavuşturulması için sektörel kümelenme planlarının hazırlandığını ifade eden Er, organize sanayi bölgelerinde katma değeri yüksek üretimin hedeflendiğini kaydetti. Malatya’nın içme suyu geleceğine ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Er, Fırat Havzası’ndan şehre su getirilmesi amacıyla 70 milyon avroluk uluslararası finansman sağlandığını belirterek, projenin tamamlanmasıyla kentin uzun vadeli su ihtiyacının güvence altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

63 SPOR VE GENÇLİK TESİSİ, 13 KÜTÜPHANE YATIRIMI

Gençlere yönelik yatırımların öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Er, Malatya genelinde 43 spor tesisinin yapımının devam ettiğini, ikinci etap yatırımlarıyla birlikte toplam 63 spor ve gençlik tesisi için çalışma yürütüleceğini açıkladı. Gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 13 kütüphanenin de inşa edildiğini belirten Er, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a Malatya’ya sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Malatya’nın yalnızca fiziki yatırımlarla değil, kültür, eğitim ve spor alanlarında da geleceğe hazırlandığını ifade eden Başkan Er, okuyan, araştıran ve üreten bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

“AÇIL SUSAM AÇIL, KİTAPLARIN DÜNYASINA AÇILAN SİHİRLİ SÖZÜMDÜ”

Malatya Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu yazar Beşir Ayvazoğlu ise çocukluk yıllarında kitaplarla tanışmasının hayatını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Sekiz yaşında aldığı Ali Baba ve Kırk Haramiler kitabının kendisi için kitapların ve kültürün zengin dünyasına açılan bir kapı olduğunu belirten Ayvazoğlu, okuma ve yazmanın zamanla yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini söyledi. Kitaplarla tanışma hikâyesini paylaşan Ayvazoğlu, çocukken bayram harçlığıyla aldığı kitabı yıllar sonra bir sahaf dükkânında yeniden bulduğunu ve satın aldığını ifade etti. Kitabın kendisinde uyandırdığı duyguyu anlatan Ayvazoğlu, “O kitap, kitapların ve kültürün zengin dünyasına açılmamı sağlayan sihirli bir söz oldu: Açıl susam açıl” dedi.

Erken yaşta kazanılan okuma alışkanlığının insanın hayatını şekillendirdiğini vurgulayan Ayvazoğlu, okudukça anlama kapasitesinin geliştiğini, kitap zevkinin ilerlediğini ve zamanla yazma isteğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Malatya’da düzenlenen kitap fuarına onur konuğu olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ayvazoğlu, Malatya’yı kendi şehri gibi gördüğünü belirterek, fuarda emeğinin ve çalışmalarının değer görmesinin kendisi için büyük bir gurur ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

BAK: “KİTAP İYİ BİR DOST, HEP BERABER OKUYACAĞIZ VE OKUTACAĞIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının çocukların ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti. Kitapların insanın düşünce dünyasını zenginleştirdiğini ve farklı bakış açıları kazandırdığını belirten Bakan Bak, ailelere çocuklarını kitaplarla buluşturmaları ve okuma alışkanlığı konusunda onlara örnek olmaları çağrısında bulundu.

Küçük yaşlardan itibaren kitaplarla yakın bir bağ kurduğunu anlatan Bakan Bak, basılı kitapların kendine özgü bir değeri olduğunu vurguladı. Kitap fuarlarının her yaştan insanı kitaplarla buluşturan önemli organizasyonlar olduğunu ifade eden Bak, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kütüphanelerin ve gençlik merkezlerinin önemine de değinen Bakan Bak, Türkiye genelinde gençlerin ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanların yaygınlaştırıldığını belirtti. Malatya’da devam eden kütüphane yatırımlarına dikkat çeken Bak, kitap okuma alışkanlığının toplumun gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, “Hep beraber okuyacağız ve okutacağız” dedi.