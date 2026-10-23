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İstanbul'da bir belediye daha YENİ Parti'ye katıldı

Kadıköy Belediyesi'nin ardından İstanbul'da bir belediye daha YENİ Parti'ye geçti. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'n kararıyla İstanbul'da YENİ Parti'ye geçen ilk belediye Kadıköy olmuştu.

İstanbul'da bir belediye daha YENİ Parti'ye katıldı
Recep Demircan

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Mimar Esin Köymen, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. İstifa ve YENİ Parti'ye katılım haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Başkan Köymen, Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Çeyrek asırdır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirten Başkan Köymen, "Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen şartlar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır. Bu anlayışla çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

İstanbul da bir belediye daha YENİ Parti ye katıldı 1

"YENİ BİR MÜCADELE ZAMANI"

Kararını, "Yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı" diye tanımlayan Başkan Köymen, "Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur. Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim. Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı. Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun" dedi.

MALTEPE'NİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59.06 oy alarak Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde (Maltepe) 2 dönem yönetim kurulu sekreterliği, 2 dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapan Başkan Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin 45, 46 ve 47. dönemlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. Başkan Köymen, mimarlık ve kentleşme politikaları, kültürel miras, mega projeler, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, imar mevzuatı hakkında yapılan yasal düzenlemeler ve kültürel miras üzerine yaptığı araştırmalarla Mimarlar Odası'nın çalışmalarına da katkı sundu.

KÖSEDAĞI YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

CHP'den ihracı istenen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, dün aldığı kararla YENİ Parti'ye katılmıştı. Kösedağ'ın kararıyla İstanbul'da YENİ Parti'ye geçen ilk belediye Kadıköy olmuştu.

İstanbul da bir belediye daha YENİ Parti ye katıldı 2

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy Belediyesi Maltepe Belediyesi Yeni Parti
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