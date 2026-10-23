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Dışişleri Bakanı Fidan'dan diyalog çağrısı: "İran'a saldırı çatışmayı yayar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "İran'a saldırı çatışmayı daha geniş bölgelere yayar. Diplomasi ve diyalog tek yol, İstanbul'daki toplantıda masaya oturan 7 dışişleri bakanının da görüşü bu yönde" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diyalog çağrısı: "İran'a saldırı çatışmayı yayar"
Mustafa Fidan

Bakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. İran'a yeni bir saldırının savaşı daha da yaygınlaştıracağı uyarısında bulunan Bakan Fidan çözüm için diplomasi yolunu gösterdi.

Dışişleri Bakanı Fidan dan diyalog çağrısı: "İran a saldırı çatışmayı yayar" 1

BAKAN FİDAN'DAN İRAN KONUSUNDA DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından önemli mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan dan diyalog çağrısı: "İran a saldırı çatışmayı yayar" 2

"TÜM KATILIMCILAR DİYALOG İSTEDİ"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Toplantıya katılan tüm ülkeler savaşın yayılmasına karşı. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk.

İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır. Tüm katılımcılar diyalog istedi.

İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor.

Önemli olan, masa etrafındaki ülkelerin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin aynı fikirde olmaları ve bu konuda dünyaya aynı mesajı vermeleri.

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Anahtar Kelimeler:
İran Hakan Fidan
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