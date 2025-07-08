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12 şehidin ardından akıllara gelen o soru... Saymaz 'açıklayın' diyerek sordu: Talimatı kim verdi

Türkiye dün kara bir günü yaşadı. Irak'ta bir mağarada 12 kahraman askerimizi şehit verdik. Türkiye'yi kahreden olayın detayları henüz netlik kazanmazken herkesin aklında birçok soru işareti oluştu. Gazeteci İsmail Saymaz da bugünkü köşesinde acı olaya değindi. İhmal ve sorumsuzluk vurgusu yapan Saymaz 'açıklayın' diyerek 'Biz 12 şehidi neden verdik?' diye sordu. Öte yandan metan gazıyla şehit verilmenin TSK tarihinde daha önce yaşanmadığı belirtildi.

12 şehidin ardından akıllara gelen o soru... Saymaz 'açıklayın' diyerek sordu: Talimatı kim verdi
Ufuk Dağ

Türkiye şehitlerine ağlıyor... Pençe-Kilit Harekatı'nda bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden 12'si şehit düştü. Acısı henüz taze olan olayla ilgili akıllara birbirinden farklı sorular geldi.

12 şehidin ardından akıllara gelen o soru... Saymaz açıklayın diyerek sordu: Talimatı kim verdi 1

"KORKUNÇ, AKILALMAZ"

Gazeteci İsmail Saymaz Halk Tv'deki köşe yazısında 12 askerimizin şehit olmasını kaleme aldı. Yazısına, "Üç yıl önce şehit düşmüş bir askerimizin cenazesini aramak için girilen mağarada metan gazına 12 şehit vermek, korkunç ve akılalmaz bir felaket değil mi?" sorusuyla başlayan Saymaz yazısının ilerleyen bölümünde soru sormaya devam etti.

2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı kapsamında arama-temizleme sırasında PKK'nın ateş açması sonucunda Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit düştüğünü hatırlatan Saymaz, şehidin cenazesinin yeriyle ilgili bir istihbarat geldiğini ifade etti. İddiaya göre gelen istihbaratla mağaraya giriliyor ve 12 askerimiz şehit oluyor.

Bazı kaynaklar mağaraya giren ilk grup askerin metan gazından zehirlendiğini, kurtarmak için peşlerinden gidenlerin aynı akıbete uğradığını ileri sürüyor. Yazıda TSK'da daha önce metan gazı zehirlenmesinden dolayı şehit verilmediğinin altı çizildi.

12 şehidin ardından akıllara gelen o soru... Saymaz açıklayın diyerek sordu: Talimatı kim verdi 2

Bu bilgilerin ardından yanıtlanmayı bekleyen ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Saymaz peş peşe şu soruları yöneltti;

-Üç yıldır bulunamayan şehit cenazesinin o mağarada olabileceği istihbaratı kimden geldi? Bu bir tuzak olabilir mi?

-Böyle bir istihbaratın PKK tam da iki gün sonra silah bırakacakken gelmesi tesadüf mü?

-Mağaranın bir ucu açık olduğuna göre içeride metan gazı nasıl birikebilir?

-Askerlerimizin 19’u birden mi mağaraya girdi?

-Mağarada gaz birikmesi olabileceği hesap edilmedi mi?

-Askerlerimizde dedektör, oksijen tüpü, maske veya teçhizat yok mu?

-Şehitleri AFAD ve madenciler çıkardığına göre neden içeriye bu ekiple girilmedi?

-PKK tarafından kurulmuş bir tuzak mı vardı?

-Operasyonun talimatını kim hangi gerekçeyle verdi?

"ÇATIŞMA BİLE YAŞAMADAN..."

4 yıl önce Gara bölgesine yapılan ve terör örgütü PKK'nın elindeki rehineleri kurtarmak düzenlenen operasyonda 13 rehine ve 3 askerin şehit düştüğünü belirten Saymaz, "Bu kez çatışma bile yaşanmadan kayıp verdik." dedi.

12 şehidin ardından akıllara gelen o soru... Saymaz açıklayın diyerek sordu: Talimatı kim verdi 3

Saymaz yazısının devamını şu ifadelerle getirdi;

Ancak üç yıl önce şehit düşmüş askerimizin cenazesini ararken metan gazına 12 şehit vermek kahramanlıkla, vatan-millet sevgisiyle açıklanamaz. Yanıtlanmaya muhtaç soru işaretlerinin üzeri bayrakla serilerek örtülemez! Burada ciddi bir ihmal veya sorumsuzluk var. Açıklayın, kardeşim. Biz 12 şehidi neden verdik?

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker İsmail Saymaz
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