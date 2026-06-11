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12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı

Samsun’da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Güneş Uçak, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, minik Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı

Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu Güneş Uçak (12), 6 Haziran'da Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güneş Uçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. 5 gün yaşam mücadelesi veren Güneş, 10 Haziran tarihinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı 1

YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPIMIŞTI: 5 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Güneş Uçak’ın bisikletiyle yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendiği görüldü. Feci kazanın görüntüleri, yaşanan olayın dehşetini gözler önüne serdi.

12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Güneş Uçak için bugün Derecik Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Derecik Mezarlığı’na defnedilen Güneş’in cenazesine ailesi, yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri, sporcu arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, küçük sporcu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı 3

Cenazeye Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de katılarak ailenin acısını paylaştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun cenaze kaza
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