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  4. 12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.03.2025 15:29
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak feci şekilde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem olayıyla ilgili, Yüksekova Belediye Başkanı, yardımcısı ve sorumlular hakkında soruşturma izni verdi.

12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen olayla ilgili açıklamada bulundu. 12 yaşındaki Eslem'in hayatını kaybetmesiyle ilgili Bakan Yerlikaya, "Bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkı da soruşturma izni verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"18 Ocak 2025 tarihinde Hakkari Yüksekova’da boş arazide 12 yaşındaki Eslem kızımız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve maalesef hayatını kaybetmişti. Bu elim olay sonrası hemen Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilmişti.

Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen raporda: Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı,

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Belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evnin bulunmadığı, Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği,

Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği, ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır.

Bu rapor doğrultusunda, Bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkı da soruşturma izni verilmiştir.

Eslem kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

NE OLMUŞTU?

Elim olay Yüksekova ilçesinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan 12 yaşındaki Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı.

Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağrıldı.

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Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Hakkari Ali Yerlikaya soruşturma sokak köpeği
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