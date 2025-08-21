HABER

12 yaşındaki Zeynep Sut'un sır ölümü! Acılı baba olay günü yaşananları ilk kez anlattı: "Kan izleri gördüm iki taşın arasındaydı"

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Zeynep Sut'un acılı babası ilk kez konuştu. Olay gününü anlatan baba Sut, "Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim. Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü. Çocuğumu oraya bıraktım" dedi. İşte detaylar!

Olay, 18 Ağustos gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Mahallesi’nde kurumuş dere yatağına düşen Zeynep Sut için sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, küçük Zeynep’i babasından battaniyeye sarılı şekilde teslim aldı. Yapılan incelemede, Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Akçay Mahallesi’nde toprağa verildi.

ZEYNEP EVDEYDİ, ABLASI VE İKİ ÇOCUĞUM YANINDAYDI"

Olayla ilgili inceleme sürerken, baba Kasım Sut yaşadıklarını anlattı. İki tane engelli çocuğunun olduğunu belirten baba Sut, ''Annesiyle beraber çocukları Şanlıurfa’ya götürmüştüm. Diğer küçük çocuklarımı da başka köye gönderdim, arabasını aldığım adamın hayvanlarına çobanlık yapsınlar diye. Zeynep evdeydi, ablası ve iki çocuğum da yanındaydı.

"EŞİM ARADI, 'ZEYNEP EVE GELMEDİ' DEDİ"

Şanlıurfa’ya gittik, çocukları muayene ettirdik, ilaçları aldık eve geldim. ‘Zeynep nerede?’ diye sordum. Ablası, Zeynep’in saat 10.00’da evden çıktığını söyledi. Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi. Tekrar sorduğumda, arkadaşlarıyla göle gittiğini söyledi. Ben de göle gitti diye düşündüm. Ben görevliydim. Saat 15.00-16.00 gibi eve geldim. Daha sonra tekrar göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp ‘Zeynep eve gelmedi’ dedi.

"ÖNCE TERLİĞİNİ, KAN İZLERİNİ GÖRDÜM; İKİ TAŞIN ARASINDAYDI"

Görevli komutandan izin alıp korucu arkadaşımla beraber köye geldim. İlk önce dereyi aramaya çıktık. Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi. İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim.

"ORADA ANLADIM Kİ ÇOCUĞUM VEFAT ETMİŞ"

Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi. Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü. Çocuğumu oraya bıraktım, evden de battaniye istedim. Battaniyeyi yarısına örttüm. Sağlık çalışanları çocuğa bakıp ‘Başınız sağ olsun, çocuk vefat etmiş’ dedi. Ben orada anladım ki çocuğum vefat etmişti" şeklinde konuştu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

