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12 yılda bir yapılıyor, milyonlarca insan katılıyor... Hindistan'daki festival can pazarına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

29.01.2025 10:53
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde izdiham yaşandı. Festival alanı adeta can pazarına dönerken ilk yapılan belirlemelerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın ise yaralandığı aktarıldı.

12 yılda bir yapılıyor, milyonlarca insan katılıyor... Hindistan'daki festival can pazarına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindista'nın Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren Maha Kumbh Mela festivalinde izdiham yaşandı.

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10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

India Today gazetesinin haberine göre, izdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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BARİYERLERİN ÜZERİNDNE ATLAMALARI NEDENİYLE İZDİHAM YAŞANDI

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin, bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle izdiham yaşandığını bildirdi.

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160 BİNDEN FAZLA ÇADIR KURULDU

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNİ FESTİVALİ

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

60 MİLYON KİŞİ DÜNYA REKORKU KIRMIŞTI

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001 yılında Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

(AA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hindistan festival
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