13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

1999 yılında Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya molotoflu saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına yol açıldığı gerekçesiyle 3 sanıkla birlikte yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Azime Işık tahliye oldu.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun da çocuklarını katletmesinin ardından 2020'de serbest kalması tepkileri beraberinde getirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN YURDA GETİRİLİŞİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN YAPMIŞ

Kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs 2007'de verdiği kararda, sanıkların eylemi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yurda getirilişini protesto amacıyla yaptıklarını belirterek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak amacını taşıdıkları ve bu hususta mahkemede tam bir vicdani kanaat oluştuğunu bildirmişti.

Heyet, eski Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesi uyarınca, ''devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylem yapmak'' suçundan sanıklar Engin Atabey, Abdullah Günay ve Metin Yamalak'ın ağırlaştırılmış müebbet, olayda gözcülük yaptığı iddia edilen sanık Azime Işık'ın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Bu kararlar Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce onamıştı.

DAVA AİHM'E TAŞINMIŞTI

Dava daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı. AİHM’in yeniden yargılama yönündeki kararı üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitti. AYM’nin kararı doğrultusunda dosya yerel mahkemeye sevk edildi.

IŞIK BUGÜN TAHLİYE OLDU

Bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Azime Işık tahliye oldu.

TEPKİ YAĞDI

Azime Işık'ın tahliyesinin ardından sosyal medyada duruma tepki yağdı.