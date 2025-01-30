13 yaşındaki çocuğu istismar eden adamın savunması olay oldu! Müge Anlı stüdyodan kovdu sosyal medyada yorum yağdı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hassi isimli kadının yaşadıkları ve kendisini istismar eden adamın savunması olay oldu. Hassi, henüz 13 yaşındayken zorla biriyle evlendirilmeye kalkıyor ve evlendirilmek istediği adam 13 yaşındaki Hassi'yi istismar ediyor.

İstismar sonucu ise Hassi hamile kalıyor. Kayınvalidesi ise bebeğin başkasından olduğunu iddia edip bebeği öldürmeye çalışıyor. Sonucunda ise bebek 13 yaşındaki Hassi'den alınıyor ve Kayınbiraderleri ve kayınvalidesi bebeği hastanede bırakıp dönüyor. Hala daha kendisini istisma eden Mehmet Emin'le evli olan Hassi, 35 sene sonra hastaneye bırakılan bebeğini bulmak için Müge Anlı'ya başvuruyor.

"ÇOCUĞUN HAMİLE KALMASI NORMALDİ"

İddiaların ardından stüdyoya gelen Mehmet Emin, "Çocukla evlenmek ve çocuğun hamile kalması o zamanlar normaldi. Bizim töremiz gereği böyledir. Bizim oralarda bu normaldir." deyince herkesi şaşkına çevirdi ve sinirlendirdi. Mehmet Emin, "Herkes böyle yapıyordu. Doğurmayan kadın olmaz." gibi cümlelerle kendini savununca da Müge Anlı iyi ce çıldırdı.

Anlı, da "Ben senin vur ensesine al ekmeğini karın değilim. Beni bastıramazsın. Beni dinleyeceksin. Senin yaptığın çok büyük bir suç ve ayıp. Çok isterdim cezanı çekmeni." diyerek Mehmet Emin'i karşısında görmek istemediğini söyleyerek Mehmet Emin'i kovdu.

Sosyal medyada ise bu olay ve istismarcı Mehmet Emin'in savunması olay oldu. Kullanıcılar yorum yağdırdı.