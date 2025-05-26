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13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş araziden çıktı! İple boğularak öldürülmüş!

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu.

13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş araziden çıktı! İple boğularak öldürülmüş!
Çiğdem Sevinç

Olay, dün Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

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OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
boğulma çocuk
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