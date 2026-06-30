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13 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 13 yaşındaki C.T. kavga ettiği arkadaşı 16 yaşındaki Onur Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan C.T., aranıyor.

13 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Manisa'daki korkunç olay, saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; C.T. ile arkadaşı Onur Yılmaz arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken, C.T. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Manisa bıçak çocuk
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