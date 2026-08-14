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Sürpriz 'Selahattin Demirtaş' çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak"

"Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde tartışılan konulardan biri de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı olmuştu. Partisinin 6 Eylül'deki kongresini işaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demirtaş ile ilgili sürpriz bir çıkışa imza attı.

Sürpriz 'Selahattin Demirtaş' çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak"

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte sıkça gündeme gelmeye başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Kongrede İnşallah Demirtaş da bizimle olacak" açıklaması gündeme damga vuran son açıklamalardan biri oldu.

DEM PARTİ'NİN KONGRESİ GÜNDEMDE

DEM Parti'nin 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongresi öne alınarak 6 Eylül’e çekilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan kararı "Yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik." sözleriyle açıklamıştı.

Sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak" 1

T24'te Şirin Payzın ve Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Bakırhan, kongrenin “yasal zorunluluk” dolayısıyla öne çekildiğini, "asıl büyük kongreyi" ileri bir tarihte gerçekleştireceklerini belirtti.

Sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak" 2

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ'AÇIKLAMASI

Bakırhan, kongrede Selahattin Demirtaş'ın da olmasını beklediklerini söylerken "İnşallah Demirtaş da bizimle olacak. Zaten ana hedeflerimizden birisi o" sözleriyle dikkat çekti.

Sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak" 3

'PAZARLIK' İDDİALARINA TEPKİ

Bakırhan ayrıca "seçim pazarlığı" iddialarına tepki gösterip "Bu Sayın Bahçeli'ye de, Sayın Erdoğan'a da haksızlık yapmaktır. Yani... yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin çok önemli bir partisinin başındaki bir insan... Yani gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit?" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak" 4

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak" 5

Açıklamada, “Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık 1,5 saat süren verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Kamuoyunda ‘Çerçeve Yasa’ olarak da bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 467 gibi çok yüksek bir oyla TBMM’de kabul edilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunun vurgulandığı görüşmede, süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar karşılıklı olarak değerlendirildi. Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Bundan sonra da sürecin ülkemizdeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmalarımız devam edecektir. Bugüne kadar destekleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileriyle bize güç katan bütün siyasi partilere ve toplum kesimlerine şükranlarımızı sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı! Tarih belli: "İnşallah bizimle olacak" 6

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş DEM Parti Tuncer Bakırhan
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