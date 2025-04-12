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13 yaşındaki Yusuf, tüp yüklü kamyoneti durdurarak faciayı önledi

Muş’ta park halindeyken aniden hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf’un dikkati sayesinde durduruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetin kontrolden çıkmak üzereyken Yusuf tarafından fark edilip müdahale edildiği görüldü.

13 yaşındaki Yusuf, tüp yüklü kamyoneti durdurarak faciayı önledi

Muş’ta yaşanan olay, 10 Nisan 2025 günü öğle saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde ki bir sokakta meydana geldi. Park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Sokakta yürüyen Yusuf, kamyonetin hareket ettiğini fark eder etmez aracın yanına koştu. Büyük bir soğukkanlılıkla kamyonetin kapısını açan Yusuf, el frenini çekerek aracı durdurdu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Yusuf’un cesaretini ve hızlı müdahalesini takdirle karşıladı. Bir faciayı önleyen küçük kahraman, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

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Kamyonetin neden hareket ettiği bilinmezken, Yusuf’un örnek davranışı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş kamyon tüp
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