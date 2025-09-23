HABER

13 yaşındayken 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu! 25 yıl sonra yakalandı

Balıkesir'de, 25 yıl önce annesine kızıp 2 aylık olan kardeşi G.İ.'yi yastıkla boğan ve olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ. (38), Aydın Nazilli'de operasyonla yakalandı. Suçunu itiraf eden kadın adliyeye sevk edildi

Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında, 2 aylık olan G.İ isimli bebeğin, ablası 38 yaşındaki D.İ. tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de, annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

