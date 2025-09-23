13 yaşındayken 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu! 25 yıl sonra yakalandı

Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında, 2 aylık olan G.İ isimli bebeğin, ablası 38 yaşındaki D.İ. tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de, annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır