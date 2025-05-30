HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

130 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri’de 130 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

130 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı konusunda istihbari bilgiler elde edilen 8 şahsı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe aldı.

Şahısların uyuşturucu satıcısı olduğuna dair yeterli deliller elde eden ekipler, 44 ekip ve 130 personelin katılımı ile Şehit İbrahim Birol-10 adlı eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda, daha önce uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şahıs ile birlikte toplamda 11 şahıs yakalandı.

Narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda narkotik madde ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da sağanak etkili oldu! Hayatı olumsuz etkilediAnkara'da sağanak etkili oldu! Hayatı olumsuz etkiledi
Fransa’da sigaraya yasak getiriyor!Fransa’da sigaraya yasak getiriyor!

Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faiz mesajı çok konuşulacak! Sürpriz çıkış

Faiz mesajı çok konuşulacak! Sürpriz çıkış

Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

10 gün süreyle kapatılacaktı! Mahkemeden flaş 'Sözcü TV' kararı

10 gün süreyle kapatılacaktı! Mahkemeden flaş 'Sözcü TV' kararı

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Epözdemir kritik detayı açıkladı: En az 36 gün cezaevinde yatacaklar

Epözdemir kritik detayı açıkladı: En az 36 gün cezaevinde yatacaklar

Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!

Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.