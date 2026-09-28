HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

77 yıldır oturduğu evden sedyeyle tahliye edilmişti! İspanya'da protestolar sürüyor

İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının dairesinden tahliye edilişi üzerine başlayan protestolar gitgide alevlendi. Göstericiler, konut sıkıntısı ve hızla yükselen kiralar karşısında kiracılar için daha güçlü koruma talep etmek ve seksenli yaşlarındaki bir kadının evinden tahliye edilmesini protesto etmek amacıyla, Pazartesi günü Madrid bölge hükümeti binasının önünde üçüncü gün nöbet tuttu.

77 yıldır oturduğu evden sedyeyle tahliye edilmişti! İspanya'da protestolar sürüyor
Doğukan Akbayır

Protestolar, polisin 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ı, dairesini satın alan yatırım fonu tarafından alınan bir tahliye kararı nedeniyle yetmiş yılı aşkın süredir yaşadığı Madrid'deki evinden sedye üzerinde çıkarmasının ardından geçen hafta alevlendi.

77 yıldır oturduğu evden sedyeyle tahliye edilmişti! İspanya da protestolar sürüyor 1

MERKEZİ HÜKÜMET BÖLGESEL YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

Binasının önünde toplanan yüzlerce kişi polisle çatışırken, Sosyalistlerin liderliğindeki merkezi hükümet, tahliyeyi engellemediği gerekçesiyle merkez sağ eğilimli bölgesel yönetimi eleştirdi.

Pazartesi gününe gelindiğinde, şehrin merkezindeki Puerta del Sol meydanı yüzlerce çadırla dolmuştu; bu manzara, küresel finans krizi sırasında benimsenen kemer sıkma önlemlerini protesto eden aktivistlerin meydanı bir ay boyunca işgal ettiği 2011 yılındaki eylemleri anımsattı.

77 yıldır oturduğu evden sedyeyle tahliye edilmişti! İspanya da protestolar sürüyor 2

SANCHEZ PARLAMENTOYU HAREKETE GEÇİRDİ

Başbakan Pedro Sanchez Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin kiracılara acil bir rahatlama sağlayacak bir konut kararnamesini Salı gününe kadar parlamentodan geçirmek için çalıştığını belirtti.

Finans krizi döneminde çok sayıda tahliye, emlak balonunun patlamasının ardından konut kredisi ödemelerinin yapılamamasıyla ilişkilendirilirken; günümüzde artan oranda tahliye vakası, konut arzı sıkıntısını yansıtan kira anlaşmazlıklarından kaynaklanıyor. Kiralar son on yılda ortalama iki katına çıkarak maaş artış oranlarını büyük ölçüde geride bıraktı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna'dan Vivaldi operasyonu! 250'den fazla Rus askeri esir alındıUkrayna'dan Vivaldi operasyonu! 250'den fazla Rus askeri esir alındı
Görüntüler Nepal'den! Günlerdir süren yağışlar sonrası toprak kaymasıGörüntüler Nepal'den! Günlerdir süren yağışlar sonrası toprak kayması

Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.