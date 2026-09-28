77 yıldır oturduğu evden sedyeyle tahliye edilmişti! İspanya'da protestolar sürüyor

Protestolar, polisin 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ı, dairesini satın alan yatırım fonu tarafından alınan bir tahliye kararı nedeniyle yetmiş yılı aşkın süredir yaşadığı Madrid'deki evinden sedye üzerinde çıkarmasının ardından geçen hafta alevlendi.

MERKEZİ HÜKÜMET BÖLGESEL YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

Binasının önünde toplanan yüzlerce kişi polisle çatışırken, Sosyalistlerin liderliğindeki merkezi hükümet, tahliyeyi engellemediği gerekçesiyle merkez sağ eğilimli bölgesel yönetimi eleştirdi.

Pazartesi gününe gelindiğinde, şehrin merkezindeki Puerta del Sol meydanı yüzlerce çadırla dolmuştu; bu manzara, küresel finans krizi sırasında benimsenen kemer sıkma önlemlerini protesto eden aktivistlerin meydanı bir ay boyunca işgal ettiği 2011 yılındaki eylemleri anımsattı.

SANCHEZ PARLAMENTOYU HAREKETE GEÇİRDİ

Başbakan Pedro Sanchez Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin kiracılara acil bir rahatlama sağlayacak bir konut kararnamesini Salı gününe kadar parlamentodan geçirmek için çalıştığını belirtti.

Finans krizi döneminde çok sayıda tahliye, emlak balonunun patlamasının ardından konut kredisi ödemelerinin yapılamamasıyla ilişkilendirilirken; günümüzde artan oranda tahliye vakası, konut arzı sıkıntısını yansıtan kira anlaşmazlıklarından kaynaklanıyor. Kiralar son on yılda ortalama iki katına çıkarak maaş artış oranlarını büyük ölçüde geride bıraktı.