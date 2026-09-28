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Ukrayna'dan Vivaldi operasyonu! 250'den fazla Rus askeri esir alındı

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Melih Kadir Yılmaz

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı başlattığı Vivaldi operasyonunda çok sayıda Rus askeri esir alındı. Operasyon kapsamında 250'den fazla Rus askerinin esir alındığı bildirilirken, 3 binden Rus askerinin de öldürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Üçüncü Ordu Kolordusunun, Vivaldi Operasyonu kapsamında Rusya'ya ağır bir darbe vurduğu belirtildi.

UKRAYNA, VİVALDİ OPERASYONU İLE BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİ

'Vivaldi' taarruzu ile büyük bir ilerleme sağlayan Ukrayna Üçüncü Kolordusu, operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Üçüncü Kolordu, operasyonun ilk aşamasında Rus birliklerinin temizlendiğini ve 85 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını aktardı.

Ukrayna dan Vivaldi operasyonu! 250 den fazla Rus askeri esir alındı 1

3 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Operasyonun ilk aşamasında Rusya'nın bin 500 asker, 12 binden fazla insansız hava aracı ile yüzlerce zırhlı araç, topçu sistemi ve motorlu taşıt kaybettiği ifade edildi.

Operasyonun ilk iki aşamasında Rus işgalinden kurtarılan 50 kilometrelik alan dahil olmak üzere toplam 125 kilometrekarelik alanın Ukrayna kontrolüne geçtiği aktarıldı. İkinci aşama operasyonunda 800 Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda ise 3 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Ukrayna dan Vivaldi operasyonu! 250 den fazla Rus askeri esir alındı 2

250'DEN FAZLA RUS ASKERİNİN ESİR ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ! VİDEO PAYLAŞILDI

Ayrıca, Ukrayna'nın 250'den fazla Rus askerini esir aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak bir video da paylaşıldı. Paylaşımda, bir grup askerin tutulduğu görüldü.

'Ukrainskaya Pravda' gazetesinin haberine göre, Rus askerlerinin esir aldığı bilgisi Ukrayna Ordusu Üçüncü Kolordu Komutanı Tuğgeneral Andrey Biletsky tarafından verildi.

Böylece 'Vivaldi' operasyonunun üçüncü aşamasının da tamamlandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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