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14,3 milyar dolarlık yatırım! Yapay zeka yarışında hız kazanmak isteyen Meta, kesenin ağzını açtı

Facebook'un sahibi Meta, 14,3 milyar dolar yatırım yaparak Scale AI’nin yüzde 49'luk hissesini satın alıyor. Bu hamleyle birlikte Scale AI’nin CEO’su Alexandr Wang, Meta’ya katılarak yeni kurulacak "süper zeka" laboratuvarının başına geçecek.

14,3 milyar dolarlık yatırım! Yapay zeka yarışında hız kazanmak isteyen Meta, kesenin ağzını açtı
Enes Çırtlık

Meta, yapay zekâ yarışı kapsamında değerlendirilen önemli bir hamlede bulundu. The Verge'de yer alan habere göre şirket, veri etiketleme hizmetleriyle tanınan ve Google, OpenAI gibi şirketlerle çalışan Scale AI'a 14,3 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Böylece Meta, Scale AI'ın yaklaşık yüzde 49'luk hissesine sahip oldu.

“SÜPER ZEKA” LABORATUVARININ BAŞINA GEÇECEK

Meta ile Scale AI arasındaki anlaşma kapsamında Scale AI'nin genç kurucusu ve CEO'su Alexandr Wang, Meta’ya katılarak doğrudan Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e rapor verecek. Wang, Scale’in yönetim kurulundaki görevine ise devam edecek. Wang Meta’da “süper zeka” inşa etmekle görevli yeni bir yapay zeka laboratuvarına liderlik edecek.

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"BİRÇOK YAPAY ZEKA LABORATUVARI KULLANMAYI BIRAKABİLİR"

Reuters'a göre ise Meta'nın Scale AI'a yaptığı yatırımın tutarı büyük olsa da, bu anlaşma Scale AI için tamamen olumlu olmayabilir. Scale AI'ın müşterisi olan birçok yapay zeka laboratuvarı, Wang'ın hala Scale’in yönetim kurulunda yer almasından dolayı Meta’nın, rakiplerine dair içeriden bilgi elde edebileceğinden endişe ederse, Scale’in hizmetlerini kullanmayı bırakma kararı alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Meta
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