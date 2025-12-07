HABER

14 araç birden zarar gördü! Otopark yangınında yıldırım şüphesi

İstanbul'da sabah saatlerinde bir otoparkta yangın çıktı. 14 araçta hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı. Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YILDIRIM ŞÜPHESİ

Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

yangın otopark
