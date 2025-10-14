14 Ekim'de elektrik kesintileri: İstanbul ve Pendik'te planlı bakım çalışmaları

İstanbul'da Elektrik Kesintisi Alarmı: 14 Ekim'de Hangi Bölgelerde Elektrikler Kesilecek?

İstanbul'da elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, 14 Ekim 2025 tarihinde bir dizi planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulayacak. Kesintilerden en çok etkilenecek ilçelerden biri ise Pendik olacak. Batman Rehber Gazetesi'nin haberine göre, Pendik'te 13-15 Ekim tarihleri arasında farklı mahallelerde kesintiler yaşanacak.

14 Ekim'de Pendik'in Kurtköy Mahallesi Kanarya Sokak'ta 09:30 ile 11:30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, Göçbeyli Mahallesi'nde ise 13:30 ile 16:30 saatleri arasında Ödül, Torul, Zübeyde Hanım, Atayurt, Bindallı, Emrah, Altıntepe, Kuzuyatağı, Hasyurt, Diyalog, Nurhak, Zincir, Tarım, Süreyya, Cam Böceği, Hissedar, Erkam, Ritim, Göçbeyli Yolu gibi birçok sokak etkilenecek.

BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiğini ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtiyor. Kesintilerin belirtilen saatler dışında uzaması durumunda, BEDAŞ'ın çağrı merkezi üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların, elektrikle çalışan cihazlarını önceden kontrol etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

BEDAŞ'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel kesinti programına ulaşılabilir. Ayrıca, kesintilerin ne zaman sona ereceği ve elektriklerin ne zaman geleceği gibi bilgilere de bu platformlardan erişilebilir. Vatandaşların, kesinti süresince buzdolaplarındaki yiyeceklerin bozulmaması için gerekli önlemleri almaları ve elektrik kesintisi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların 14 Ekim'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri takip etmeleri ve BEDAŞ'ın duyurularını dikkate almaları önem arz ediyor. Planlı kesintilerin, elektrik altyapısının iyileştirilmesi ve daha güvenli bir elektrik hizmeti sunulması amacıyla yapıldığı unutulmamalıdır.

14 Ekim'deki planlı elektrik kesintileri, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için geçici bir zorluk oluştursa da, uzun vadede daha güvenilir ve kesintisiz bir elektrik hizmeti sunulmasına katkı sağlayacaktır. BEDAŞ'ın duyurularını takip ederek ve gerekli önlemleri alarak bu süreci en az zararla atlatmak mümkün.