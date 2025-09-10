HABER

14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46) için cenaze töreni düzenlendi. Başak’ın ablası Yaprak Gürkan Nar, "Çocuk anlatıyor; ‘Ben annemin kanlarını gördüm’ diyor. ‘Ben boğazındaki kemikleri gördüm’ diyor. ‘Dedemle babam yaptı’ diyor. ‘Babam tuttu dedem de bıçakladı’ diyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, dün konuşmak için eve gelen boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan'ı içeri aldı.

5 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI!

Çıkan tartışmada Kudret Arslan, gelinini 5 yaşındaki kızının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı. Yaralı halde evden çıkan Başak Gürkan Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boynundan tekrar bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kudret Arslan ile oğlu Barış Arslan gözaltına alındı.

ANNESİ BABASI VE KARDEŞLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Başak Gürkan Arslan için Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların ardından helallik alındı. Tören sırasında Başak’ın annesi, babası ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Tören sonunda Arslan’ın tabutunu kadınlar taşıyarak cenaze aracına koydu. Başak Gürkan Arslan’ın cenazesi, yarın Bursa’nın Mudanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

'DEDEMLE BABAM YAPTI DİYOR'

Başak Gürkan Arslan’ın ablası Yaprak Gürkan Nar, "Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar. 5 yaşındaki kızının gözünün önünde onu bıçaklıyorlar. Kayınpeder eve girince diyor ki ‘Ben halledeceğim sen dur.’ Hemen mutfağa gidiyor. Gider gitmez bıçağı alıyor. İçeride bir tane batırıyor. Kaçıyor dışarıya. Dışarı kaçınca da yere düşüyor. Ben şimdi cenazesine baktım, kafasında darbe var kocaman. Yere düşmüş. Yere düşünce de boğazını kesiyorlar. Çocuk anlatıyor; ‘Ben annemin kanlarını gördüm’ diyor. ‘Ben boğazındaki kemikleri gördüm' diyor. ‘Dedemle babam yaptı’ diyor. ‘Babam tuttu dedem de bıçakladı’ diyor" diye konuştu.

'EVDE KAMERALAR VAR, GÖRDÜ DEMİŞLER'

Başak Gürkan Arslan’ın kız kardeşi Işıl Bektaş ise daha önce darp gibi bir olayın yaşanmadığını söyleyerek, “Boşanma aşamasındalardı. Bizim aklımıza hiç gelmedi. Gelseydi mutlaka engel olmaya çalışırdık; ama hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi. Ablam çok güçlü bir kadındı. Ayakları yere sağlam basan, akıllı, evladına sahip çıkan çok iyi bir anne. Bizim tanık olduğumuz şiddet olmadı. Ama ablam ailesine çok bağlıydı. Evine çok bağlıydı. Eğer olduysa bile bize söylememiştir. Biz böyle bir şeye tanık olmadık. Bizim bildiğimiz kadarıyla eşi ve kayınpederi önce annemlerin evine gitmişler. Zaten boşanma davaları vardı. Onlara mahkeme günü varmıştı. Konuşmaya gitmişler. Annemle babam hiçbir şey istememişler kendilerinden. Çocuk için nafaka istememişler. Zaten var olan her şeylerini bölüşmüşler. Yazmışlar onu mahkeme dilekçesine. ‘Biz sizden nafaka da istemiyoruz’ demişler. 'Böyle güzellikle bitsin, hoşlukla bitsin.' Onlar da demişler ki ‘Bugün Başak evde, biliyoruz.’ Annem de demiş ki ‘Nereden biliyorsunuz?’ Demişler ki ‘Evde kameralar var. Oradan gördük’ demişler" ifadelerini kullandı.

14 GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI GÖRÜLECEKTİ

Öte yandan çiftin boşanma davasının 23 Eylül'de görüleceği öğrenildi. Başak Gürkan Arslan'ın, eşiyle oturdukları olayın yaşandığı evi 1 yıl önce satın aldığı belirtildi. Evin eski ev sahibinin oğlunun bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü bunun üzerine o ailenin evi satıp, Kayseri’ye yerleştikleri ifade edildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı tartışma
