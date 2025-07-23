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14 gündür haber alınamayan Eda'nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama…

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Adana'da 16 yaşındaki genç kız 14 gün önce evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Çalmadık kapı bırakmayan aile kızlarına dair hiçbir iz bulamadı. Gözü yaşlı aile kızlarının kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu görüşünde. Kızına bir an önce kavuşmak isteyen acılı anne Fındık Kacur, "Kaç gündür uyumuyorum. Yemek de yemiyorum. Çok fenayım. Ne olursun kızım lütfen evine geri dön." dedi.

Adana'da 14 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen 16 yaşındaki kızın annesi gözyaşları içinde çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, eve dönmesini istedi.

KIZLARININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

14 gündür haber alınamayan Eda nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama… 1

Esrarengiz olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 9 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Eda Kacur, 14 gün önce evden çıkıp bir daha dönmedi. Bu nedenle anne Fındık Kacur (55) ile baba Süleyman Kacur (58) kızının hayatından endişe ediyor.

14 gündür haber alınamayan Eda nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama… 2

Anne Kacur, kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istedi. Evladına çağrıda bulunan anne, "Lütfen evine dön" dedi.

14 gündür haber alınamayan Eda nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama… 3

Anne Kacur, Eda Kacur’un daha önce de zaman zaman evden uzaklaştığını, ancak bu kadar uzun süre ilk kez gittiğini belirterek, yalnızca kısa mesajlarla yanıt alabildiklerini, ancak bu mesajlarda da sürekli oyalandıklarını ifade etti.

HEP 'GELECEĞİM' DİYOR

14 gündür haber alınamayan Eda nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama… 4

Kacur, "1 saat izin istedi ancak geri dönmedi. Akşama kadar bekledik ama gelmeyince karakola gidip kayıp ihbarında bulunduk. Mesaj atıyor, hep ‘geleceğim’ diyor ama 12 gündür oyalıyor. Neden kaçtığını bize söylemiyor. Onu yanında tutanlardan şikayetçiyim. Biz şu an çok kötü durumdayız. Günlerdir ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Kızım, lütfen beni duyuyorsan evine geri dön. Biz her zaman senin yanındayız. Yeter ki sözümüzden çıkma" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

14 gündür haber alınamayan Eda nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama… 5

Kacur ailesi, çocuklarının bulunması için emniyete başvuruda bulunurken, genç kızın Muş ve Elazığ gibi farklı şehirlerde olduğunu söylediğini aktardı. Aile, Eda’yı alıkoyan ya da kaçmasına sebep olan kişi ya da kişilerden şikayetçi.

14 gündür haber alınamayan Eda nın annesi gözyaşlarına boğuldu! Mesajlarda hep böyle söylüyor ama… 6

Polis ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Yüreğir
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