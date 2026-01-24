HABER

14 gündür haber alınamıyordu! Ormanda sağ olarak bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi, ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 43 yaşındaki Şakir Şunka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da mucizevi bir olay yaşandı. Çaykenarı Mahallesi'ndeki evinden 10 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 43 yaşındaki Şakir Şunka'ya, bölgede arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ!

Bayır Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan Şunka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirmişti. Aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine jandarma, orman ve AFAD ekibi ile İHH gönüllülerinin desteğiyle bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

