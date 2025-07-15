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14 gündür kayıp olan B.T.'nin cansız bedeni yayla yolunda bulundu

Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu.

14 gündür kayıp olan B.T.'nin cansız bedeni yayla yolunda bulundu

Gurbette yaşayan ve 35 yıl sonra memleketi Ardahan'a gelen B.T., 1 gün sonra kayboldu. B.T.'nin ailesi, 14 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T.'nin (53) bulunmasına yönelik polis, Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti. B.T.'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi. B.T'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.T.'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kayıp
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