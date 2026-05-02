14 ile 'sarı kodlu' uyarı! MGM duyurdu: 4 gün sürecek

MGM'nin tahminlerine göre önümüzdeki 4 gün yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar bekleniyor. Yeni haftanın başında yağışlar Ege ve Marmara'dan başlayarak yerini kademeli olarak güneşli havaya bırakacak. 65 ilde etkili olması beklenen yağışlar için 14 ilimizde şimdiden sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte tüm detaylar!

YAĞIŞLAR GÜNEYDE ETKİLİ

MGM'nin son değerlendirmelerine göre bugün ve yarın yurdun neredeyse tamamında görülmesi beklenen yağışlar güneyde kuvvetli olacak.

14 İLE SARI KODLU UYARI

MGM sarı kod yayınlayarak Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Kastamonu, Samsun ve Sinop'a kuvvetli kar ve sağanak; Antalya, Burdur, Isparta, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman'a ise kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi (40-70 km/sa) bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.