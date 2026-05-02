HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bolivya'da üst düzey isme suikast! Motosikletle geldiler

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan üst düzey bir yargıç yaşamını yitirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Bolivya'da Tarım ve Çevre Mahkemesi yargıcı Victor Hugo Claure, Santa Cruz kentinin kuzeybatı bölgesinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletli şahıslar tarafından önü kesilen Hugo, içlerinden birinin yaylım ateşi açması sonucu hayatını kaybetti.

Devlet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Hugo'nun "şiddet içeren bir olay sonucu talihsiz ölümünü" doğrulanarak, olayla ilgili "tüm soruşturma mekanizmalarının derhal harekete geçirildiğini" belirtti.

Hugo'nun ailesine baş sağlığı dileyen başsavcılık, "Bu olay sadece bir aileyi değil, aynı zamanda ülkenin adalet sistemini yasa boğmuştur. Bu nedenle sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyor, bu derin acı anlarında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Tarım ve Çevre Mahkemesi (TA), Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) ve Hakimler Savcılar Kurulu (Consejo de la Magistratura), ayrı ayrı yayımladıkları bildirilerle saldırıyı "nefretle" kınadıklarını bildirdi.

TSJ Başkanı Romer Saucedo, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, devletin güvenlik birimlerini eleştirdi.

"BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR"

Hugo cinayetinin sınırları açtığını vurgulayan Saucedo, "Vatandaşlarına güvenlik sağlamayan bir ülkede yaşanamaz. Kiralık katilliğin (sicariato) her yeri sardığı ve devletin bileğini büktüğü bir ülkede yaşanamaz. Bizi yıldıramayacaklar. Suç, hayata ve Bolivya için daha iyi bir geleceğe inananlara karşı asla kazanamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolivya silahlı saldırı suikast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.