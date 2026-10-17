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14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaevinde

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yaşındaki çocuğun ardından dedesi de tutuklandı.Olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde meydana geldi.

14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaevinde

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yaşındaki çocuğun ardından dedesi de tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da ikamet eden Murat İmrağ (14), kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe geldi. İmrağ ile arkadaşı Y.D.S. (15) odada bulundukları sırada evden tek el silah sesi yükseldi. Ses üzerine odaya koşan ev sakinleri, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde detaylı inceleme başlatırken, Y.D.S.’nin emekli polis dedesi F.K.’ye ait ruhsatlı silaha el konuldu. İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu üzerinde durulsa da incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DERİNLEŞEN SORUŞTURMADA SERBEST BIRAKILAN DEDE TUTUKLANDI

Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki İmrağ’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede İmrağ’ın öldürülmesinde kullanılan soruşturma çerçevesinde ruhsatlı silahın sahibi F.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin dedesi F.K., delillere ve dijital raporlara dayanan kuvvetli suç şüphesi varlığı, suçun öngörülen cezası göz önüne alındığında kaçma şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin bu durumu karşılamada yetersiz kalacak olması, serbest bırakılması halinde adaletin işleyişine zarar verme tehlikesi kanaatiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaevinde 1

14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaevinde 2

14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaevinde 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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