HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sinop merkezli operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli 2 ilde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Sinop merkezli operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli 2 ilde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçu kapsamında Sinop ve Samsun’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralıKaraman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçta yakalandı20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçta yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.