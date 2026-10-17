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Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 100.

Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (25) yönetimindeki 42 CSB 83 plakalı otomobil ile E.K. idaresindeki 33 AUY 996 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı 1

Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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