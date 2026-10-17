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20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçta yakalandı

Adana’da 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçla seyir halindeyken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolunda ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Adana’dan çalıntı olarak bildirilen 60 NT 181 plakalı aracı tespit etti.

20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçta yakalandı

Adana’da 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçla seyir halindeyken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolunda ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Adana’dan çalıntı olarak bildirilen 60 NT 181 plakalı aracı tespit etti. Araçta bulunan ve üzerinde kimlik belgesi olmadığı belirtilen şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla parmak izi incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede şahsın B.Y. (56) olduğu belirlendi.

Şahsın yapılan sorgulamasında, Eskişehir ve Samsun illerinde meydana gelen 5 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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