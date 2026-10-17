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Denizli’de kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.Kaza, Denizli-Antalya karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli’de kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli-Antalya karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Acıpayam yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Alaattin Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Denizli’de kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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