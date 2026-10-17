Siirt’te otomobil takla attı, aynı aileden 5 yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Veysel Karani beldesinde, Zübeyde Hanım Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü baba, anne ve 3 çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır