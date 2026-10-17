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Bilecik’te sular kesildi

Bilecik’te Karasu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle sular kesildi.Bilecik’te Karasu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla ekipler 48 saat süren kesintisiz bir çalışma gerçekleştirilmiş ve onarım süreci başarıyla tamamlanmıştır.

Bilecik’te sular kesildi

Bilecik’te Karasu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle sular kesildi.

Bilecik’te Karasu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla ekipler 48 saat süren kesintisiz bir çalışma gerçekleştirilmiş ve onarım süreci başarıyla tamamlanmıştır. Onarım çalışmaları süresince Beşiktaş ve Bahçelievler mahallelerinde su kesintileri yaşandı. Beşiktaş ve Bahçelievler mahallelerinde yaşayan vatandaşlar yaşanan sık su kesintilerinden dolayı tepki göstererek, belediyenin bu tür olaylar karşısında önlem alınması istedi.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şebeke basıncının kademeli olarak normale döndürülmesiyle birlikte, gün içerisinde suyun abonelerimizin kullanımına sunulması planlanmaktadır. Yaşanan zorunlu kesinti sürecinde gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

Bilecik’te sular kesildi 1

Bilecik’te sular kesildi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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