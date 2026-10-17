Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Menderes ilçesinde, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye panelvan çarptı. Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde M.A. (56) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen panelvanın, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarpmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yayalardan Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile 7 yaşındaki torunları Emir Altun, sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından panelvan sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır