Erciyes’te dağ kızağı projesinde çalışmalar hızla sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Erciyes Kayak Merkezi’ni 12 ay boyunca yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirme hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Yaklaşık bin 100 metre uzunluğundaki parkuruyla Türkiye’nin önemli ve dikkat çeken dağ kızağı tesislerinden biri olacak projede ray hattı ve teknik sistemlerin montaj çalışmaları devam ederken, tesisin hizmet ve idare binası da yükseliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi’nin dört mevsim turizm potansiyelini artırmak ve ziyaretçilere yeni deneyimler sunmak amacıyla hayata geçirdiği dağ kızağı projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış turizminin yanı sıra yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlaması hedeflenen Erciyes’te, yeni yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sosyal, sportif ve eğlence imkanlarının daha da çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Erciyes’i 12 ay boyunca canlı bir turizm merkezi haline getirme vizyonu doğrultusunda yürütülen proje, dağın dört mevsim turizm kimliğine katkı sağlayacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Hayata geçirilen dağ kızağı tesisinde, yaklaşık bin 100 metre uzunluğundaki parkurun kurulum çalışmaları sürüyor. Ray hattının montajı ve birleştirme işlemleriyle birlikte güvenlik mekanizmaları, sensörler ve kontrol sistemlerine ilişkin teknik uygulamalar eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında istasyonun iç bölümündeki teknik donanımların montajı, elektrik sistemlerine yönelik hazırlıklar ve ray hattındaki birleştirme çalışmaları da planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Dağ kızağı projesinde mekanik ve teknik kurulum çalışmalarının yanı sıra tesisin hizmet ve idare binasının yapımı da devam ediyor. Bina ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmaların ilerlemesiyle birlikte, tesisin ziyaretçileri karşılayacak ve işletme faaliyetlerini destekleyecek alanlarının da tamamlanması hedefleniyor. Böylece proje, yalnızca dağ kızağı parkurundan ibaret bir yatırım olmanın ötesinde, ziyaretçilerin kullanımına yönelik fiziki alanları ve teknik altyapısıyla bütüncül bir turizm tesisi olarak Erciyes’e kazandırılacak. Yeni tesisin öne çıkan özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Gün batımının ardından da kullanılabilmesi planlanan dağ kızağı, Erciyes’te akşam saatlerinde de ziyaretçilere farklı bir aktivite imkânı sunacak. Bu uygulamayla ziyaretçilerin dağda geçirdiği zamanın artırılması ve Erciyes’in günün farklı saatlerinde de cazibe merkezi olması hedefleniyor. Teknolojik uygulamalarla desteklenecek tesiste, ziyaretçilerin birbirleriyle yarışmasına imkân tanıyan sistemlerin de yer alması planlanıyor. Sürüş sürelerinin skorboard üzerinden takip edilebilmesi ve performansların karşılaştırılabilmesi sayesinde dağ kızağı deneyiminin interaktif bir eğlenceye dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tesis bünyesinde kurulacak otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla ziyaretçilerin sürüş anlarının kayıt altına alınması ve bu hatıraların paylaşılabilir içeriklere dönüştürülmesi de planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yatırımlarla Erciyes’in yalnızca kış aylarında değil, yılın dört mevsiminde tercih edilen bir turizm merkezi olması hedefleniyor. Dağ kızağı projesinin tamamlanarak hizmete alınmasıyla birlikte Erciyes’in mevcut turizm altyapısının güçlendirilmesi, ziyaretçilere sunulan deneyimlerin çeşitlendirilmesi ve Kayseri’nin turizm potansiyelinin daha ileriye taşınması amaçlanıyor. Çalışmaları devam eden tesisin, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni sezonda hizmete açılması planlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır