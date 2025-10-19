HABER

14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

ŞANLIURFA’da Hakkı Eren Kubat (16), çıkan tartışmada arkadaşı Yusuf K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Yusuf K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Olay, gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı Eren Kubat ile Yusuf K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Şanlıurfa
