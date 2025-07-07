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14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü

Bursa Kent meydanında 14 yaşındaki genç kız, önce tartışmaya başladığı baba ve iki kızını sonra kavgayı ayırmaya çalışan başka bir kişiyi bıçakla yaraladı. Sokak savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü
Çiğdem Sevinç

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kent meydanı çevresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüştü. Arbede sonunda F.E.’nin, S.D. ve kızları D.D. ile S.D. bıçakladığı görüldü.

14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü 1

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun, 1 kişiyi darp ettiği ve bıçaklanma anları yer aldı. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişi daha bıçak darbelerinin hedefi oldu.

14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü 2

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü 3

Saldırgan F.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü 4

14 yaşındaki genç kız katliam yarattı! Geleni geçeni bıçakladı... Olay yeri savaş alanına döndü 5

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçak genç kız saldırgan
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