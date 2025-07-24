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14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir'de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?"

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin yarattığı infial sürerken yaşıtı ve milli kick boks sporcusu M.K. ise Eskişehir'de benzer bir olayda ölümden döndü. M.K.'yi tramvay durağında feci şekilde darbeden 8 kişi işkence anlarını cep telefonuyla kaydetti. Annesi "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu" diye isyan etti, hastane darp raporu verdi ancak olayda kimsenin tutuklanmaması dikkat çekti.

14 yaşındaki milli kick boks sporcusu M.K.'yi tramvay durağında sıkıştırdılar, yere düşürene kadar darbedip yerde kafasına vurmaya devam ettiler. Korkunç görüntüler yine saldırganlar tarafından kayda alındı. İfadesi alınan saldırganlardan tutuklanan olmadı. Geriye M.K. ve ailesinin yaşadığı travma, hastanenin darp raporu ve feci darp anının görüntüleri kaldı. M.K.'nin olay anına ilişkin anlattıkları kan dondurdu.

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 1

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR! SOPAYLA DARBETTİLER

12punto'dan Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Türkiye şampiyonu ve WAKO Dünya Kupası üçüncüsü olan M.K., 16 Temmuz akşamı antrenmandan dönerken Eskişehir Emek Mahallesi’ndeki tramvay durağında saldırıya uğradı. Aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişilik grup, genç sporcuya önce sözlü tacizde bulundu. "Sen dövüşçü müsün, bize de göstersene" şeklindeki sataşmalar, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 2

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

M.K. yere düştükten sonra da sopayla vurmaya devam eden saldırganlar, tüm bu anları cep telefonuyla kaydetti. M.K., kafasına ve sırtına aldığı darbelerle hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beyin travması ve kürek kemiğinde kırık şüphesi tespit edildi.

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 3

HASTANE DARP RAPORU VERDİ: KAFA TRAVMASI, KÜREK KEMİĞİ KIRIĞI...

Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen konsültasyon raporlarında “darp ile gelişen kafa travması” ve “skapula (kürek kemiği) kırığı şüphesi” yer aldı. Raporlarda beyin ve servikal omurga BT (bilgisayarlı tomografi) incelemesi önerilirken, ortopedi kontrolü talep edildi.

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 4

ANNEDEN İSYAN: "MİNGUZZİ GİBİ BAŞINA BİR ŞEY Mİ GELMESİ GEREKİYORDU?"

Olay sonrası hem karakolda ifade veren hem de hastane sürecini takip eden anne Meryem K., yaşananlara isyan etti:
“Oğlum üç branşta lisanslı sporcu. Kick boks, boks ve tekvandoda başarıları var. 2025 Türkiye Şampiyonu, aynı yıl dünya üçüncüsü oldu. O gün antrenmandan dönüyordu. Saldırganlar ‘Sen dövüşçü müsün?’ diyerek laf atmışlar. Ardından sopalarla saldırmışlar. MOBESE görüntülerinin olduğu söylendi ama bize hiçbir kayıt izlettirilmedi, bilgi verilmedi. Tutuklama yok. Çocuğumun başına Mattia Ahmet Minguzzi’de olduğu gibi bir şey mi gelmesi gerekiyordu?”

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 5

M.K: “YERDEYKEN KAFAMA VURDULAR”

Genç sporcu M.K. ise 16 Temmuz’da verdiği resmi ifadesinde olay anını şöyle anlattı:
“Tramvaydan inmiştim. Durağın yanında üç kişi yaklaştı. Tanımıyordum. ‘Sen dövüşçü müsün, hadi bize de dövüş göster’ dediler. Gitmelerini söyledim. Biri yüzüme yumruk attı, bir diğeri sopa çıkardı. Yaklaşık 1.70 boylarında olan bir kişi kafama ve sırtıma sopayla vurdu. Yere düştüm, vurmaya devam ettiler.”

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 6

8 SALDIRGAN İFADE VERDİ: TUTUKLAMA YOK

Olayla ilgili olarak 8 saldırganın ifadesi alındı. Ancak, darp raporlarına ve görüntülere rağmen savcılık herhangi bir tutuklama kararı vermedi. Aile, olayın üzerinin örtülmesinden ve adaletin sağlanmamasından endişe ediyor.

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! Eskişehir de infial yaratan anları bir de kayda aldılar: "Minguzzi gibi ölmesi mi gerekiyordu?" 7Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir darp Kick Boks milli sporcu Mattia Ahmet Minguzzi
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