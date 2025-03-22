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  4. 14 yıl cezayla aranıyordu: İkizinin kimliğini kullanan cezaevi firarisi yakalandı

14 yıl cezayla aranıyordu: İkizinin kimliğini kullanan cezaevi firarisi yakalandı

22.03.2025 12:46
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tehdit ve cezaevinden firar suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü ikiz kardeşinin kimliğiyle kendini gizlemesine rağmen yakalanmaktan kurtulamadı.

14 yıl cezayla aranıyordu: İkizinin kimliğini kullanan cezaevi firarisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, çalışmasında Erdemli ilçesinde 'Tehdit ve cezaevinden firar" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'ye yöneldi. M.Ö.'nün ikiz kardeşine ait kimliği kullandığını ve sürekli adres değiştirdiğini öğrenen jandarma ekipleri ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunduğu evi tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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