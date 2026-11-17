İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan rapor içeriği, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır, taşınmaz, banka, elektronik para kuruluşları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına res'en el koyma kararı verildi.

Ali Emre Ballı

ALİ EMRE BALLI VE İLKAY BALLI'NIN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI

Soruşturma kapsamında usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleri ile risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığı tespit edildi. Bu nedenle Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın şirketlerdeki ortaklık paylarını da içeren tüm şahsi malvarlıklarına kayyım talep edilmesi gerektiği başsavcılık tarafından kaydedildi. 21 şirket hakkında ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi.

21 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan 21 şirketten aktif olan 15’inin Online Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Onlıne Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi, Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kollektif Şirketi, Online Telekom Telekomunikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, İntime İnfo Yazılım Çözümleri Anonim Şirketi, Fair Finansman Anonim Şirketi, Online Filo Araç Kiralama Anonim Şirketi, Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Divissa Teknoloji Anonim Şirketi, Fair Finansal Kiralama Anonim Şirketi, Online Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi, Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Cemre İletişim Sis. Telekominikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama ve Dış Tic.Ltd.Şti., Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu öğrenildi.

Diğer 6 şirketin ise tasfiye sürecinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır