HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

14 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! Manisa’da 7 yıldır aranan firari yakalandı

Manisa'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.

14 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! Manisa’da 7 yıldır aranan firari yakalandı
Begüm Özkaynak

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılından bu yana firari olarak aranan C.K.'nın (58) Saruhanlı ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Hayrabolu İlamat ve İnfaz Bürosu, Gebze Yerel İlamat Masası, Orhangazi İlamat ve İnfaz Bürosu, Akyurt İlamat ve İnfaz Bürosu, Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masası ve İstanbul Asliye Ceza Masasınca "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranma kaydı bulunduğu belirlendi. C.K. hakkında 10 ayrı yakalama emri olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 9 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da yeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttı!Ankara'da yeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttı!
Bakan Fidan: "İsrail'in politikası ters tepecek"Bakan Fidan: "İsrail'in politikası ters tepecek"

Anahtar Kelimeler:
Manisa firari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayyip Talha tarihe geçti!

Tayyip Talha tarihe geçti!

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

Oyuncu Metin Yıldız'dan çarpıcı İmamoğlu paylaşımı

Oyuncu Metin Yıldız'dan çarpıcı İmamoğlu paylaşımı

Çatalca Belediyesi Volkan Konak’ın adını ölümsüzleştirdi

Çatalca Belediyesi Volkan Konak’ın adını ölümsüzleştirdi

MHP duyurdu! Bahçeli'nin talimatı üzerine Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet geri çekildi

MHP duyurdu! Bahçeli'nin talimatı üzerine Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet geri çekildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.