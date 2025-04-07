14 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! Manisa’da 7 yıldır aranan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılından bu yana firari olarak aranan C.K.'nın (58) Saruhanlı ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Hayrabolu İlamat ve İnfaz Bürosu, Gebze Yerel İlamat Masası, Orhangazi İlamat ve İnfaz Bürosu, Akyurt İlamat ve İnfaz Bürosu, Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masası ve İstanbul Asliye Ceza Masasınca "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranma kaydı bulunduğu belirlendi. C.K. hakkında 10 ayrı yakalama emri olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 9 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)