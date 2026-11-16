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144,5 milyon TL’lik fon iddiası mahkemeye taşındı: Eski bakan Taner Yıldız’dan 500 bin TL’lik dava

Fon işlemlerinden 144,5 milyon TL kazanç sağladığı iddiasını reddeden eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuyu yargıya taşıdı. Yıldız’ın avukatı Mehmet Savruk, iddiaları yayımlayanlar hakkında 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açtıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

144,5 milyon TL’lik fon iddiası mahkemeye taşındı: Eski bakan Taner Yıldız’dan 500 bin TL’lik dava
Mehmet Hazar Gönüllü

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, adının geçtiği fon haberleriyle ilgili daha önce duyurduğu hukuki adımı attı. Avukatı Mehmet Savruk, tazminat davasının Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldığını, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

144,5 milyon TL’lik fon iddiası mahkemeye taşındı: Eski bakan Taner Yıldız’dan 500 bin TL’lik dava 1

Yıldız’ın avukatı Mehmet Savruk’un açıklaması şu şekilde:

"Müvekkilim önceki dönem Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bazı basın organlarında, "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL Kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur. Bu asılsız yayında bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/397 Esas sayılı dosyası ile 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açılmış, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64660 soruşturma sayılı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Taner Yıldız fon soruşturması
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