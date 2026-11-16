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Özlale fon dosyasını açtı, Karaaslan sert çıktı! “Ailemin fonlarda hesabı veya işlemi yok”

Yeni Partili milletvekili Ümit Özlale, Meclis’te açıkladığı fon dosyasında AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın eşi ve kardeşi hakkında iddialar ortaya attı. Karaaslan'dan yanıt gecikmedi.

Özlale fon dosyasını açtı, Karaaslan sert çıktı! “Ailemin fonlarda hesabı veya işlemi yok”
Mehmet Hazar Gönüllü

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin Meclis’te açıkladığı ilk fon dosyasına Çiğdem Karaaslan’dan sert yanıt geldi. Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur” dedi.

"HAYSİYET CELLATLIĞI"

İddialara sosyal medyadan paylaşım yaparak yanıt veren Karaaslan şunları kaydetti:

"Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastına, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim; benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!

Özlale fon dosyasını açtı, Karaaslan sert çıktı! “Ailemin fonlarda hesabı veya işlemi yok” 1

“HUKUK ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIM”

2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir. Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin Hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Özlale fon dosyasını açtı, Karaaslan sert çıktı! “Ailemin fonlarda hesabı veya işlemi yok” 2

ÖZLALE NE DEMİŞTİ?

Özlale, Karaaslan’ın kardeşinin Ünsal Ban’la Londra’da bir şirket kurduğunu, eşinin ise Matriks hisseleri ve Tera kayıtlarında adının geçtiğini öne sürdü. Karaaslan’a bu işlemlerden haberdar olup olmadığını ve konuyla ilgili herhangi bir kamu görevlisi ya da denetim makamıyla görüşüp görüşmediğini sordu.

Özlale fon dosyasını açtı, Karaaslan sert çıktı! “Ailemin fonlarda hesabı veya işlemi yok” 3

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Ümit Özlale fon soruşturması
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