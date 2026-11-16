HABAŞ'ta 19 işçi hayatını kaybetmişti... Rapor çıktı: Patlamanın nedeni ortaya çıktı!

Görevlendirilen bilirkişi heyeti ön raporunu hazırladı. Raporda bakım ve kontrol eksiklikleri, emniyet sensörleri ve acil tahliye sistemlerine ilişkin ihmaller de ortaya çıktı. İş güvenliği, metalürji ve makine mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, patlamanın çelikhane bölümündeki ark ocağında meydana gelen su ve ergimiş metal teması sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Ön rapora göre, ark ocağının yüksek sıcaklığa dayanmasını sağlayan su soğutmalı panellerde veya boru hatlarında meydana gelen sızıntı ya da yırtılma nedeniyle soğutma suyu, yaklaşık 1600 derece sıcaklıktaki sıvı çeliğin içerisine karıştı.

SUYUN BUHARLAŞMASI ŞİDDETLİ PATLAMAYA YOL AÇTI

Raporda, sıvı metalin altına hapsolan suyun kapalı veya yarı kapalı ergitme ortamında milisaniyeler içerisinde buharlaştığı belirtildi. Suyun buharlaşırken hacminin yaklaşık 1600 katına çıkmasının şiddetli bir basınç dalgası oluşturduğu, bunun sonucunda sıvı metalin çevreye saçıldığı değerlendirildi.

PERİYODİK BAKIM VE KONTROLLERDE EKSİKLİKLER ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi heyetinin ön raporunda soğutma sistemi üzerindeki bakım ve kontrol süreçlerine ilişkin eksiklikler de sıralandı. Soğutma devresi panellerinde oluşabilecek metal yorgunluğu, korozyon ve aşınmaların zamanında tespit edilemediği, periyodik kontrollerin ve tahribatsız muayene (NDT) testlerinin yetersiz kaldığı vurgulandı.

EMNİYET SENSÖRLERİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, sistemdeki su basıncı düşüşünü veya sıcaklık değişimlerini anlık olarak algılayarak ocağı otomatik biçimde durdurması gereken emniyet sensörleri ve otomasyon sistemine de dikkat çekildi. Söz konusu sistemlerin devre dışı olduğu ya da görevini yerine getirmediği tespitine yer verildi.

TAHLİYE VE KORUYUCU BARİYERLER YETERSİZ

Patlamanın ardından ortaya çıkan yüksek ısı ve zehirli gazlara karşı çalışanların güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik düzenlemeler de incelemeye alındı. Ön raporda, güvenli kaçış koridorları ve koruyucu bariyerlerin standartlara uygun olmadığı belirtildi.

KESİN KUSUR ORANLARI ANA RAPORLA BELİRLENECEK

Savcılık, kesin kusur oranlarının belirlenmesi için laboratuvar numuneleri ve bakım kayıtları üzerindeki detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapsamlı ana bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına sunulacağı kaydedildi.