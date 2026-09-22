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15 adrese silah kaçakçılığı operasyonu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirildi.

15 adrese silah kaçakçılığı operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde 15 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 av tüfeği kartuşu, 16 sentetik hap ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15 adrese silah kaçakçılığı operasyonu 1

15 adrese silah kaçakçılığı operasyonu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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